Ben Affleck e Ana de Armas fanno sul serio: lui le presente i suoi figli. Le foto

Conosciutisi sul set di Deep Water di Adrian Lyne, Ben Affleck e Ana de Armas fanno coppia fissa da ormai sei mesi, avendo anche passato molto tempo insieme in quarantena e paparazzati in giro durante il lockdown pandemico, e a quanto pare le cose tra i due andrebbero a gonfie vele, tanto che stanno facendo le cose sul serio.

Dopo il viaggio a Cuba e la romantica fuga in Costa Rica, infatti, la Pandemia ha "costretto" insieme i novelli fidanzati, tanto da permettergli di conoscersi a fondo e passare molto tempo insieme, a quanto pare con risultati positivi, dato che Ben Affleck e l'ex-moglie Jennifer Gardner (con cui resta in buoni rapporti) hanno deciso di presentarle anche i figli.



Possiamo vedere gli scatti dell'uscita a cinque (8, compresi gli splendidi cani) che hanno immortalato l'incontro tra Ana de Armas e i tre figli dell'attore, che sono - dal più grande al più piccolo - Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel Garner.



L'attrice sembra recludersi volontariamente più in secondo piano rispetto ad Affleck e le figlie, questa volta, passando invece molto più tempo con il piccolo Samuel, come si evince poi da ogni scatto che trovate in calce. Non vuole affrettare i tempi, evidentemente, ed è forse giusto così.



Cosa ne pensate?