Ben Affleck e Ana de Armas, in un nuovo video il bacio focoso che fa impazzire i fan

Ben Affleck e Ana de Armas sembrano estremamente innamorati e ancor più appassionati nel nuovo video musicale di Residente, con una clip girata durante una fuga romantica per il 32esimo compleanno dell'attrice e modella cubana.

Affleck, 47 anni, e la de Armas, 32 anni, vengono ripresi durante un bacio appassionato nel video per la canzone spagnola "Antes Que El Mundo Se Acabe", che si traduce in "Prima della fine del mondo": nella breve clip, che come al solito potete trovare all'interno dell'articolo, Ana e Ben appaiono nel pittoresco scenario di Joshua Tree, in California, la stessa località dove hanno trascorso il 32esimo compleanno della star cubana.

La coppia è solo una delle tante protagoniste del video musicale a tema romantico: tra gli altri anche il rapper Bad Bunny e la sua ragazza Gabriela Berlingeri, nonché Zoe Saldana e suo marito Marco Perego.

Ben Affleck e Ana de Armas, lo ricordiamo, si sono conosciuti sul set di Deep Water, prossimo thriller erotico di Adrian Lyne. Prossimamente, rivedremo Ben Affleck in The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott che Affleck ha scritto insieme a Matt Damon e che includerà nel cast anche Damon e Adam Driver, mentre Ana de Armas sarà la co-protagonista di James Bond: No Time To Die e la protagonista di Blonde, biopic su Marilyn Monroe.

