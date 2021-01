Ben Affleck e Ana de Armas si lasciano dopo un anno: 'La relazione era complicata'

È People a riportare la notizia della fine della relazione tra Ben Affleck e Ana de Armas, la coppia della Pandemia, una delle poche storie d'amore hollywoodiane nate e cresciute sotto i riflettori della stampa durante l'esplosione del coronavirus e successivo lockdown, iniziata lo scorso febbraio 2020.

Le due star hanno infatti deciso di lasciarsi: "Entrambi in questo momento hanno una vita completamente piena e in senso positivo", ha rivelato una fonte a E! Online in queste ultime ore, "anche se i due sono consapevoli che l'amore che hanno provato l'uno per l'altra ci sarà sempre". Ben Affleck e Ana de Armas sono stati insieme per l'esattezza 10 mesi, condividendo anche la quarantena a Los Angeles, a casa di lui, durante la primavera dello scorso anno.



Una fonte di People ha spiegato i perché della rottura: "Ben non frequenta più Ana. È stato lui a rompere la relazione. Era complicata. Ana non voleva trasferirsi o stare a vivere a Los Angeles e Ben invece non può e non vuole andarsene perché è lì che vivono i suoi figli". E continua: "La decisione alla fine è stata comunque reciproca ed è accaduto tutto amichevolmente. Sono in momenti diversi delle loro vite ma c'è un profondo amore e rispetto. Ben sta continuando a lavorare su se stesso e al momento ha tre lavori di fila ed è un ottimo genitore. Sono entrambi felici delle loro vite".



Addio, dunque, alla coppia più chiacchierata del 2020.