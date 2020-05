Ben Affleck e Ana de Armas chiusi fuori da casa, Batman risolve la situazione: le foto

Ben Affleck e Ana da Armas, la nuova coppia preferita degli appassionati di gossip hollywoodiano, sono stati loro malgrado i protagonisti di una simpatica disavventura immortalata dai sempre vigili paparazzi californiani.

Come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, di rientro da una passeggiata con tanto di mascherina e cagnone al seguito le due star, tornate a casa, si sono accorte di quello che è presumibilmente un malfunzionamento del portone di ingresso: senza esitazioni, Ben Affleck ha messo in mostra il suo allenamento da Batman e ha scavalcato il cancello mantenendosi in equilibrio sulla rete metallica che delimita il giardino, davanti allo sguardo vigile della de Armas.

Una scenetta esilarante che ci ricorda che gli imprevisti capitano a tutti e che, in una coppia, alcune cose spettano a lui e di certo non a lei ... che tu sia Ben Affleck o meno.

Come riportato in precedenza, la coppia si è incontrata sul set del loro prossimo film Deep Water, thriller erotico diretto da Adrian Lyne su un marito e una moglie in una relazione aperta che rimangono invischiati in un omicidio, col personaggio di Affleck che diventa il principale sospettato dopo la scomparsa degli altri amanti della sua compagna (la de Armas). Inoltre Ben Affleck tornerà prossimamente anche in The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott, mentre Ana de Armas sarà la co-protagonista di James Bond: No Time To Die e la protagonista di Blonde, biopic su Marilyn Monroe.

