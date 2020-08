Ben Affleck fa 48 anni: Zack Snyder gli fa gli auguri con una foto inedita di Batman

Nel giorno del compleanno di Ben Affleck, il regista di Batman v. Superman e Justice League Zack Snyder condivide una foto inedita dell'attore nei panni di Batman.

Nel 1972 nasceva a Berkeley Benjamin Géza Affleck-Boldt, al secolo Ben Affleck.

Molti di voi lo avranno probabilmente visto per la prima volta sul grande schermo come Chuckie in Will Hunting - Genio Ribelle, assieme all'amico di sempre Matt Damon e Robin Williams, ma Ben era già apparso in altre pellicole come Generazione X, Ultimo Appello, In Cerca di Amy e, per qualche nanosecondo anche nello sfortunato film che ispirò la fortunata serie tv Buffy - L'Ammazzavampiri.

Nel corso degli anni sono stati tanti i film a cui preso parte come attore e per cui viene oggi ricordato (per non parlare del suo ruolo da sceneggiatore e regista in diverse pellicole, come The Town e il film premio Oscar Argo), da Shakespeare in Love con Gwyneth Paltrow a Trappola Criminale, da Pearl Harbor di Michael Bay al poco amato Daredevil, poi i film di Kevin Smith (Clerks II, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, la commedia romantica La Verità è che Non gli Piaci Abbastanza, Gone, Runner Runner, La Legge Della Notte, Hollywoodland e, ovviamente, i cinecomic DC in cui ha interpretato l'Uomo Pipistrello, Batman.

E proprio in onore di quest'ultimo ruolo, ecco che arrivano puntuali gli auguri di Zack Snyder, con una foto in bianco e nero raffigurante Batfleck (che trovate ovviamente in calce alla notizia).

Insomma, tanti auguri Ben! Felici 48!