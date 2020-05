Adventure Time: Distant Lands, BMO è un coraggioso guerriero nel primo, adorabile trailer

Nelle 8 stagioni di Adventure Time abbiamo visto BMO fare i conti con ogni genere di stranezze; il suo riflesso malvagio, quando s'innamorò di una bolla, persino quando risolse drammatico il caso del calzino scomparo... E >se adesso BMO divenisse il leader della resistenza? Per scoprire di cosa stiamo parlando vi basterà continuare oltre il salto.

Lo scorso ottobre è stato annunciato un nuovo progetto che punterà ad approfondire alcuni dei personaggi titolari di Advenure Time, che vedremo immersi in nuove avventure oltre i dolci confini di Dolcelandia: da qui il nome dello spin-off Distant Lands.

Il primo coraggioso membro del gruppo sarà proprio il piccolo BMO, tra i più teneri della serie, ma coloro che hanno seguito Adventure Time in ogni stagione sanno che nessuno è in grado di fermarlo quando si mette di'impegno.

Eccolo quindi a guidare una sanguinosa, ma divertente, rivolta che lo vedrà schierato in una lotta senza quartiere per la libertà: cosa accadrà? Eccovi un primo assaggio nel player in alto

Advenure Time: Distant Lands sarà composta da soli quattro episodi e distribuita su HBO Max e se i primi due saranno disponibili da quest'anno, per i secondi dovremo aspettare il 2021.

Ne varrà la pena? Solo il tempo potrà dircelo, ma ormai sappiamo bene che Pendelton Ward è sinonimo di qualità e bizzarria ed infatti il nuovo "algebrico" progetto targato Netflix è un turbinio di animazione e narrazione fuori dagli schemi: passate dalla nostra recensione di The Midnight Gospel per scoprire tutti i motivi per cui non potete perderlo!