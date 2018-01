Adrift, la STX fissa la data d'uscita del survival drama con Shailene Woodly e Sam Clafin

Al ridosso della fine della produzione del film, laha quest'oggi annunciato di aver finalmente scelto la finestre di lancio nelle sale di Adrift , survial drama diretto da) che vedrà protagonisti

La casa di produzione ha infatti fissato la data d'uscita americana dell'interessante progetto per il prossimo 1° giugno 2018, appena in tempo per l'inizio dell'estate. il film si basa sulla vera storia di Tami Oldham, una ragazza che venne investita senza preavviso insieme al ragazzo Richard Sharp dal più grande e violento uragano nella storia dell'Oceano Pacifico durante un viaggio in barca. Tami cercherà di salvare la vita a entrambi, bloccati nell'Oceano alla deriva senza possibilità di comunicare o navigare. La situazione andrà inoltre a ripercuotersi sulla loro relazione nel viaggio di 1.500 miglia fino alle Hawaii.



Adrift scritto da Aaron e Jordan Kandell (Oceania) comincerà a essere girato questa estate, per un'uscita ancora da definire. Claflin è andato a sostituire Miles Teller nei panni di Sharp, considerato in precedenza per la parte ma a quanto pare poi scartato per trattative non andate a buon fine.