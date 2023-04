Adrien Brody compie 50 anni: 'Il Pianista? Mi sono dovuto privare di tutto'

In una carriera straordinaria come quella di Adrien Brody i ruoli da ricordare non si contano certo sulle dita di una mano, ma è ovviamente quello di Wladyslaw Szpilman ad aver lasciato il segno più di tutti gli altri: quella ne Il Pianista fu davvero la performance della vita per Brody, che per il film di Polanski diede davvero tutto.

Mai come stavolta, in effetti, per tutto s'intende tutto davvero, anche dal punto di vista materiale: nel giorno del cinquantesimo compleanno di Adrien Brody, ci tornano infatti in mente le dichiarazioni dell'attore sulle privazioni a cui si sottopose per poter interpretare al meglio il ruolo che gli valse un Oscar come Miglior attore protagonista.

"Per interpretare Szpilman ne Il Pianista mi sono dovuto privare di tutto. Del mio appartamento, della mia auto, del telefono. Li ho venduti e sono partito per l’Europa solo con due valigie. Poi sono dovuto dimagrire fino all’osso, arrivando a pesare circa 58 kg. La fame ti scava dentro un vuoto profondo che non avevo mai provato prima di quel momento. E sono certo che non avrei potuto recitare così senza conoscere quello stato di deprivazione, quella assoluta disperazione che deriva dalla mancanza di cibo" furono le parole dell'attore, che per Il Pianista si sottopose a una dieta davvero assurda.

Brody prosegue: "Sono stato depresso per un anno dopo la fine delle riprese perché quel ruolo ha avuto su di me un effetto molto profondo. Tuttavia sono sicuro che non si trattasse semplicemente di depressione, per me era un vero e proprio lutto. Mi auguro tanto che il dolore di Wladyslaw Szpilman possa essere universalizzato come simbolo dell’umanità e non relegato alla sua religione o al suo essere ebreo". A 21 anni di distanza, possiamo asserire senza ombra di dubbio che gli sforzi di Adrien Brody non sono stati vani.