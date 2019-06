L'adrenalinico trailer finale di Fast and Furious - Hobbs and Shaw!

Universal Pictures ha diffuso in rete il trailer finale di Fast and Furious - Hobbs and Shaw, primo spin-off dell'adrenalina saga action che sarà incentrato sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham, entrambi apparsi recentemente in copertina di Entertainment Weekly.

Il trailer, che potete visionare comodamente all'interno della notizia, promette ancora una volta un'azione ai limiti del genere supereroistico: non a caso il film sarà diretto da David Leitch, regista che negli ultimi anni si è distinto grazie a film come John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2.

Il film seguirà Luke Hobbs e Deckhard Shaw , interpretati nuovamente da Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, alle prese con l'anarchico Brixton (Idris Elba), un temibile crimanale che si fa chiamare il "Superman nero". Oltre ai 3 attori prinicipali, il film vede nel cast anche Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan e Stephanie Vogt.

Fast and Furious - Hobbs and Shaw arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 agosto, circa una settimana dopo il debutto negli Stati Uniti. Nel frattempo vi ricordiamo che Universal ha già in programma lo sviluppo di tre ulteriori spin-off di Fast and Furious, tra cui il vociferato film con protagonista Charlize Theron. Cosa vi aspettate dal ritorno di Hobbs and Shaw? Fatecelo sapere nei commenti!