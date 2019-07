Adesso Avengers: Endgame è a cinque milioni da Avatar

I Marvel Studios stanno promuovendo l'uscita home video di Avengers: Endgame con la diffusione di alcune clip e scene tagliate dal film, eppure la pellicola dei fratelli Russo è ancora al cinema per chi ancora non lo ha visto (o vuole rivederlo).

La re-release di qualche settimana fa, infatti, presentava di nuovo la pellicola sul grande schermo con una scena tagliata non finalizzata con protagonista Hulk, uno speciale su Stan Lee e un'anticipazione, almeno per l'uscita, di Spider-Man: Far From Home, che sarebbe uscito da lì ad una settimana.

Il tutto per tentare di superare l'incasso mondiale di Avatar e diventare il film di maggior successo nella storia del cinema. Tentativo riuscito? Per ora ancora no, ma ad oggi il cinefumetto è soltanto a cinque milioni dal superare la pellicola di James Cameron e diventarlo. E' chiaro che, con l'avvicinarsi della fine della corsa al box-office della pellicola targata Marvel Studios, le possibilità diventano sempre più poche ma, secondo gli analisti, ancora è possibile che il film possa superare Avatar proprio nelle prossime settimane, seppur a rilento.

Naturalmente la Marvel ci spera e ancora e, con lei, anche molti fan della Casa delle Idee. Vedremo se riusciranno in questa piccola grande impresa!