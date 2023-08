Adele ci riprova: dopo La vita di Adele torna al cinema con film vietato per nudo e sesso

Oltre al ritorno in sala della Trilogia dei Colori Lucky Red, in collaborazione con MUBI, ha annunciato che Passages, il nuovo film di Ira Sachs presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e presentato al Festival di Berlino, arriverà anche in Italia.

Il film approderà nelle sale italiane il 17 agosto, data che sarà preceduta da alcune anteprime speciali l’8 e il 9 agosto: diretto da Ira Sachs (I toni dell’amore – Love is Strange, Little Men) e prodotto da Saïd Ben Saïd (Elle, Bacurau) e Michel Merkt (Vi presento Toni Erdmann), Passages vede protagonista la vincitrice della Palma d'oro Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele, The Five Devils), e include nel cast anche Ben Whishaw (Skyfall, Paddington, Women Talking – Il diritto di scegliere), Franz Rogowski (Great Freedom, La donna dello scrittore, Victoria).

Ambientato nella Parigi contemporanea, Passages descrive una continua lotta di desiderio tra tre persone, dove la felicità è appena fuori portata: con una fotografia raffinata e interpretazioni stratificate e ricche di sfumature, Sachs crea un dramma intimo che esplora le complessità, le contraddizioni e le crudeltà dell'amore e del desiderio. Il film ha fatto parlare di sé anche per la rara classificazione NC-17 ottenuta negli Stati Uniti, causata dall'alto tasso di erotismo di numerose sequenze - 'una seconda volta' per Adèle Exarchopoulos, diventata celeberrima in tutto il mondo per La vita di Adele di Abdellatif Kechiche, dramma erotico vietato ai minori premiato a Cannes con la Palma d'oro.

Per altri contenuti scoprite il film complottista Sound of Freedom, che in queste settimane sta conquistato il botteghino americano.