Adèle Haenel contro il César a Polanski per l'Ufficiale e la Spia: 'Bravo, pedofilo!'

Sono arrivate puntuali le polemiche per il premio César alla Miglior regia assegnato a Roman Polanski per il suo L'Ufficiale e la Spia: il regista, come tutti saprete, ha nel suo passato più di un'accusa a carico per violenza sessuale e per questo motivo continua a non essere ben visto da buona parte del mondo del cinema.

Più attrici hanno dunque abbandonato il teatro alla premiazione di L'Ufficiale e la Spia in segno di protesta: tra queste spicca la presenza di Adèle Haenel, protagonista dell'ottimo Ritratto della Giovane in Fiamme presentato agli ultimi Oscar tra i candidati a Miglior film straniero.

Una reazione piuttosto plateale quella di Haenel, che mentre abbandonava il teatro ha urlato "Bravo, pedofilo!" all'indirizzo ovviamente del regista di Rosemary's Baby. Il fatto che l'attrice si senta particolarmente coinvolta dalla vicenda non deve in realtà sorprendere: Haenel ha infatti un passato di molestie sessuali perpetuatele da Christophe Ruggia, regista del film Devils al quale l'attrice prese parte quando aveva appena 12 anni.

Le molestie continuarono fino ai 15 anni di Haenel e, stando ai resoconti dell'attrice, tra le altre cose includevano baci rubati con la forza dal regista. Le tristi vicende personali non hanno dunque potuto far altro che acuire il già comprensibile disgusto per quanto fatto da Polanski in passato (il regista, ricordiamo, fuggì dagli Stati Uniti dopo un tentativo di patteggiamento per l'accusa di stupro ai danni di una tredicenne e fu in seguito accusato anche di ulteriori episodi di molestie). Prevedibilmente, dunque, Polanski non ha presenziato ai Cesar nonostante le 12 nomination a L'Ufficiale e la Spia.