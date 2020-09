Addison Rae, la star di TikTok entra nel cast del remake di She's All That!

Addison Rae Easterling, celebre star del popolare social network TikTok, è stata scelta per il remake della commedia per adolescenti del 1999 She's All That.

Il reboot con scambio di genere, adesso intitolato He's All That, è in lavorazione da anni e adesso è stato affidato a Mark Waters, il regista dietro Mean Girls e Freaky Friday. Il film re-immaginerà la trama dal punto di vista di una ragazza adolescente, con la Easterling che interpreterà un ruolo ispirato al personaggio che Freddie Prinze Jr. aveva interpretato nel film originale. L'opera in italiano fu intitolata Kiss Me, prendendo il titolo dall'omonimo brano dei Sixpence None the Richer, che fa parte della colonna sonora, dunque il pubblico nostrano perderà la finezza del 'cambio di sesso' nel titolo.

She's All That (o Kiss Me)- una versione moderna del "Pigmalione" di George Bernard Shaw e del film My Fair Lady del 1964 - raccontava la storia di un popolare atleta delle superiori che, dopo essere stato scaricato dalla sua ragazza, tentava di trasformare una nerd emarginata nella prossima reginetta del ballo. A sua volta il remake He's All That, ambientato ai nostri giorni, seguirà una popolare influencer nel tentativo di trasformare un ragazzo nerd nel re del ballo.

"Questo riavvio è un gradito passo verso una nuova generazione di storytelling Miramax, parte della nostra più ampia strategia per sfruttare la nostra libreria esistente con contenuti freschi e reimmaginati sia in film che in TV", ha affermato Bill Block, CEO di Miramax.

Per chi non lo sapesse, la Easterling ha 60 milioni di follower su TikTok, numeri che la rendono la seconda persona più seguita sulla piattaforma dei social media. Un recente rapporto di Forbes ha però stimato che la ragazza è il TikToker più pagato, con $5 milioni di dollari accumulati solo l'anno scorso grazie a vari accordi di sponsorizzazione. Il casting rende Easterling una delle prime star di TikTok a recitare in un importante film in studio.

