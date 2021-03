Addio a Yaphet Kotto, il tecnico Parker in Alien di Ridley Scott

Yaphet Kotto è scomparso all'età di 81 anni. L'annuncio è arrivato dalla moglie della star di Alien su Facebook, svelando che l'attore è morto domenica notte per cause ignote. Sebbene Kotto fosse conosciuto soprattutto per il ruolo del tecnico Dennis Parker in Alien, era apparso in altri grandi successi degli anni '80 e '90 al cinema e in tv.

"Sono rattristata e ancora scioccata per la morte di mio marito da 24 anni, Yaphet. È morto ieri sera intorno alle 22.30, ora delle Filippine. Questo è un momento molto doloroso per me informare tutti i fan, gli amici e la famiglia di mio marito. Abbiamo ancora molti progetti importanti, molte interviste in attesa e offerte di film come G.I. Joe e il film di Tom Cruise e altri" ha scritto la moglie in un comunicato.



Nella dichiarazione si legge:"Avevamo ancora in programma di pubblicare il tuo libro e creare un'organizzazione religiosa basata sugli Insegnamenti di Yogananda. Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film ma per me sei un vero eroe e anche per molte persone. Un brav'uomo, un buon padre, un buon marito e un essere umano rispettabile, molto raro da trovare. Uno dei migliori attori di Hollywood, una leggenda. Riposa in pace, tesoro, mi mancherai ogni giorno, il mio migliore amico, la mia roccia. Ti amo e sarai sempre nel mio cuore. Finché non ci rivedremo!".

Yaphet Kotto ha iniziato a lavorare ad Hollywood partecipando a western come Poker di sangue e Man and Boy. La grande occasione arrivò nel 1973, quando interpretò Mr. Big, nemesi di James Bond (Roger Moore) in Vivi e lascia morire. Poi arrivò Alien nel 1979 e dozzine di film d'azione negli anni successivi. Nel 2014 riprese il ruolo di Parker nel videogioco Alien: Isolation. Il suo ultimo credit cinematografico risale al 2008, nel film Witless Protection.



