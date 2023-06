Addio a Treat Williams, l'attore di Everwood e Hair è morto in un incidente stradale

Treat Williams, noto interprete di cinema, tv e teatro, è scomparso tragicamente a causa di un incidente motociclistico in Vermont. Aveva 71 anni. La scomparsa di Williams, famoso in Italia soprattutto per la serie tv Everwood, è stata confermata ufficialmente dall'agente dell'attore a The Hollywood Reporter.

Treat Williams viveva con la moglie a Manchester Center, in Vermont, ed era a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con un'auto sulla Route 30, vicino a Dorset, come riporta una nota ufficiale della polizia.



Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto si sarebbe fermato per segnalare una svolta a sinistra trovandosi successivamente nella traiettoria della Honda VT700c sulla quale viaggiava l'attore. Williams non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro e sarebbe stato sbalzato dal proprio mezzo, riportando ferite gravi e venendo trasportato in aereo all'Albany Medical Center, dov'è stato dichiarato il decesso. Solo qualche lieve ferita per il conducente dell'auto.



Stimato performer e attore versatile, Treat Williams nacque in Connecticut, crescendo nella casa di proprietà di Judy Abbott, figlia del noto regista di Broadway George Abbott, che diventò la sua prima manager.



Debuttò negli anni '70 in diverse serie tv e poi a Broadway, interpretando Danny Zuko nella produzione di Grease del 1978 e per i successivi tre anni. Le sue strabilianti doti canore convinsero Miloš Forman ad affidargli la parte dell'hippie spaccone George Berger in Hair, film basato sul famoso musical di Broadway, ricevendo una candidatura ai Golden Globe.

Uno dei suoi ruoli più apprezzati è quello del detective della narcotici Danny Ciello in Il principe della città di Sidney Lumet, pronto a denunciare la corruzione regnante nella NYPD. Dopo aver interpretato Stanley Kowalski in un adattamento della ABC di Un tram che si chiama desiderio, proseguì la sua proficua carriera a Broadway, trovando grande successo anche con lo spettacolo Follies, che gli permise di vincere il Drama League Award.



Al cinema recitò per Sergio Leone nel capolavoro C'era una volta in America nel ruolo di Jimmy Conway O'Donnell, prima sindacalista irreprensibile e poi politico corrotto. Per Steven Spielberg lavorò in 1941: Allarme a Hollywood. Nei primi anni 2000 accettò il ruolo del dottor Andy Brown, protagonista della serie tv Everwood - creata dall'autore dell'Arrowverse Greg Berlanti - nella quale ha recitato al fianco di Gregory Smith, Chris Pratt, Emily VanCamp e Vivien Cardone.

Negli ultimi anni ha lavorato principalmente in tv, nelle serie Blue Bloods e Chesapeake Shores. Qualche giorno fa è scomparso John Beasley, uno dei suoi colleghi in Everwood.