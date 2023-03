Addio a Tom Sizemore, era in coma irreversibile: aveva 61 anni

L'attore è scomparso dopo aver passato una settimana in ospedale a causa del malore che l'aveva colpito la scorsa settimana. Negli ultimi giorni i medici avevano dichiarato la morte celebrale del celebre interprete. Sizemore era stato ritrovato senza sensi il 18 febbraio nella sua casa di Los Angeles.

Attore di altissimo profilo, nel corso degli anni aveva partecipato a pellicole che hanno fatto la storia del cinema come Heat - La Sfida, Salvate il soldato Ryan o Natural Born Killers. Secondo quanto dichiarato dai suoi familiari, Sizemore sarebbe morto in un ospedale a nord di Los Angeles affiancato dal fratello e dai due figli gemelli di 17 anni. Conosciuto per il suo stile di vita dissoluto fatto di relazioni, alcool e problemi con la droga, Sizemore si è sempre fatto notare per ruoli particolarmente impegnativi.

Tom Sizemore era stato colpito da un aneurisma lo scorso 18 febbraio e, da quel momento, la situazione è andata solo precipitando. Tossicodipendente dall'età di 15 anni, dell'attore per gran parte della sua carriera si è parlato principalmente a causa del suo stile di vita sregolato e le sue dipendenze che lo hanno accompagnato per tutta la vita. Nel suo libro di memorie pubblicato nel 2013 scriveva di "non avere più nulla" confermando quanto il successo nel corso degli anni gli avesse dato alla testa. Condannato per violenza domestica e per abusi, finì in carcere per sette mesi dopo aver violato i controlli antidroga durante la libertà vigilata.

Quello che rimarrà di Tom Sizemore sarà, sicuramente, la sua grande capacità di essere un attore istrionico e complesso nonostante i problemi che l'hanno caratterizzato per tutta la sua esistenza. Per ridurre al minimo la sofferenza la famiglia di Sizemore pare abbia deciso per il fine vita dopo che le condizioni dell'attore erano risultate irreversibili.