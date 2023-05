Addio a Tina Turner: la regina del rock aveva 83 anni ed era da tempo malata

Con Tina Turner se ne va una leggenda del rock, icona femminista e una delle più grandi artiste del '900. A dare la notizia è stata una giornalista inglese che ha comunicato la scomparsa della cantante a 83 anni dopo una lunga e sofferta malattia che l'aveva portata lontano dal palco negli ultimi anni.

Nominata da tutti come la regina indiscussa del rock, Tina Turner ha segnato la vita di milioni di persone e intere generazioni con hit intramontabili che tuttora vengono cantate. A dare la notizia sul profilo ufficiale dell'attrice è stata il suo portavoce che ha parlato di una morte "serena" nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo in Svizzera nella quale risiedeva da anni. Dopo la lunga collaborazione con l'ex marito Ike Turner, l'esplosione della sua carriera arriva negli anni '80 con classici intramontabili come "(Simply) the best" e "Nutbush City limits".

Esempio totale di indipendenza femminile e icona femminista, soprattutto grazie al modo in cui fu capace di risollevarsi dal disastroso divorzio con il marito, la Turner si è concessa nel corso della sua vita anche diversi cameo e comparsate al cinema. Su di lei nel 1993 fu realizzato un biopic Tina - What's Love Got to Do with It che portò Angela Bassett alla prima candidatura all'Oscar. La Bassett ha poi confermato il suo talento vincendo il Golden Globe nel 2023.

La notizia della morte di Tina Turner arriva a pochissimo tempo dalla scomparsa di Ray Stevenson morto improvvisamente ad Ischia durante le riprese del suo nuovo film. Con la Turner, non si perde solo una grande artista ma un vero e proprio simbolo della cultura del '900.