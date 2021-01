Addio a Tanya Roberts, la Bond Girl di Bersaglio mobile muore a soli 65 anni

E' morta a soli 65 anni Tanya Roberts, che molti ricorderanno sempre come la Bond Girl nel film Bersaglio mobile, ovvero l'ultimo film della saga di James Bond con Roger Moore protagonista. Roberts era nota anche al grande pubblico televisivo per essere comparsa nella sit-com di successo That '70s Show, al fianco di Topher Grace e Laura Prepon.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter l'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani, la sera del 24 dicembre scorso ed era stata subito ricoverata al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles dove poi è morta domenica notte. Secondo i media statunitensi il decesso non sarebbe legato al Covid-19. Non è stata fornita, tuttavia, alcuna causa di morte.

Pseudonimo di Victoria Leigh Blum, Tanya Roberts intraprese la carriera di modella nella speranza di compiere il salto nel mondo del cinema, cosa che avvenne quando interpretò la Bond girl Stacey Sutton in 007 - Bersaglio mobile nel 1985 accanto a Roger Moore. La sua carriera si divideva tra cinema e il mondo della televisione, dove interpretò il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva Charlie's Angels, mentre nel 1983 era apparsa anche nel film italiano I Paladini: Storia d'armi e d'amori di Giacomo Battiato.

Apparsa poi in svariate serie televisive anni '80, come Love Boat e Fantasilandia, il suo ultimo ruolo di rilievo fu quello di Midge Pinciotti, madre di Donna e moglie di Bob, nella sit-com di successo That '70s Show, che tra gli anni '90 e i Duemila contribuì a lanciare le carriere di attori come Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher e Mila Kunis.

Il secondo marito di Tanya Roberts morì nel 2006 e la coppia non ebbe mai figli. Nel suo ultimo post su Instagram, Roberts aveva augurato a tutti i suoi follower di passare un sereno 2021 proprio con un'immagine tratta da Bersaglio mobile.