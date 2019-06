Addio a Sylvia Miles, star di Un uomo da marciapiede e Wall Street

L'attrice Sylvia Miles, candidata all'Oscar per Un uomo da marciapiede e Marlowe, il poliziotto privato, è morta nella giornata di mercoledì nella casa in cui abitava a New York. I suoi amici, il giornalista Michael Musto e l'attrice Geraldine Smith, ne hanno confermato nelle scorse ore la scomparsa, all'età di 94 anni.

Michael Musto, che stava per apparire in un film indipendente insieme a Sylvia Miles e Geraldine Smith, ha dichiarato:"Sylvia Miles è stata una delle mie prime interviste alle celebrità, negli anni '70, ed è stata una persona carismatica e guidata dalla sua carriera. Si presentava ai registi dello Studio 54 e diceva 'Assumimi!'. Era molto orgogliosa delle sue due nomination agli Oscar".

Geraldine Smith ha aggiunto:"La sua famiglia erano gli amici di New York. Era molto entusiasta all'idea di tornare a recitare".



Il primo ruolo importante per Sylvia Miles fu nel 1969, quando recitò in Un uomo da marciapiede, insieme a Jon Voight e Dustin Hoffman. Nonostante sia apparsa sullo schermo soltanto per sei minuti circa, il suo ruolo di Cass le valse una nomination all'Oscar quale miglior attrice non protagonista. Il premio venne assegnato a Goldie Hawn per Fiore di cactus. La seconda nomination, sempre come miglior attrice non protagonista, la ricevette nel 1975 per il remake noir Marlowe, il poliziotto privato, con Robert Mitchum e Charlotte Rampling; interpretò brevemente Jessie Halstead Florian ma il premio venne assegnato a Lee Grant per Shampoo.

Personaggio eccentrico e molto presente sulla scena newyorchese per diversi anni, Sylvia Miles è apparsa spesso sui vari red carpet con capelli e outfit esuberanti. Era conosciuta per il suo carattere piuttosto particolare; una volta rovesciò una pentola di pasta in testa a John Simon, critico del New York Magazine, in seguito ad una recensione negativa.

Miles è apparsa in diversi film storici della controcultura di quel periodo come Sunset Boulevard, di Andy Warhol e Paul Morrissey, Heat e The Last Movie con Dennis Hopper.

Dopo aver iniziato la sua carriera a teatro tra gli anni '40 e '50, Sylvia Miles recitò nell'episodio pilota di The Dick Van Dyke Show, nei panni di Sally Rogers. Altri ruoli importanti sono quelli in Wall Street di Oliver Stone, al fianco di Michael Douglas - protagonista de Il metodo Kominsky - e in She-Devil, nel ruolo della madre di Meryl Streep, in questo periodo co-star in Big Little Lies.