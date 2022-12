Morto Sydney Samuelson: il gigante del cinema britannico e capo dei BAFTA aveva 97 anni

E' venuto a mancare all'età di 97 anni Sir Sydney Samuelson, storica figura dell'industria cinematografica britannica. Come confermato dal British Film Institute, Samuelson è morto per cause naturali, "circondato dalla sua amorevole famiglia".

Nato il 7 dicembre 1925, era figlio di George "Bertie" Samuelson, noto produttore di film muti dell'epoca; sua madre Marjorie gestiva un negozio di tessuti a Shoreham-by-Sea, nel Sussex. Samuelson si è formato come montatore cinematografico presso la Gaumont British Newsreel a Londra e successivamente è stato anche direttore della fotografia, lavorando a molti spettacoli per la BBC e per una serie di produzioni, tra cui l'incoronazione della regina Elisabetta II all'abbazia di Westminster nel 1953.

Nel 1954, fondò con sua moglie Doris la Samuelson Film Service, diventata poi "Sammies" con l'aggiunta dei suoi fratelli. La compagnia si è guadagnata una reputazione prolifica, lavorando a tutti i film di David Lean, tra cui il Dottor Zhivago, a 13 film di James Bond, a Gandhi di Richard Attenborough, Superman di Richard Donner, 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick e molti altri ancora.

Nel 1985, Samuelson ha ricevuto il BAFTA's Michael Balcon Award for Outstanding British Contribution to Film, nel 1993, un BAFTA Fellowship per il suo contributo all'industria cinematografica e televisiva, e nel 1997 un British Film Institute Fellowship. È stato presidente, vicepresidente del settore cinematografico e amministratore fondatore del BAFTA, dove ha assunto un ruolo di leadership nella raccolta fondi per stabilire la sede della British Academy a Piccadilly a Londra.

