Addio a Silvio Berlusconi, i 3 film che hanno raccontato meglio la 'sua' Italia

Personaggio pieno di lati oscuri, ambiguità e macchie, Silvio Berlusconi nel bene e nel male ha cambiato la società italiana non solo dal punto di vista politico ma anche dell'intrattenimento. Oltre che nella televisione commerciale, questa tendenza è stata incarnata anche nel cinema degli ultimi 30 anni.

Il suo coinvolgimento in prima persona nell'industria delle comunicazioni gli hanno dato modo di attuare, già prima che diventasse presidente del consiglio, una lenta "rivoluzione" nella televisione italiana fatta di consumismo e ipercommercializzazione. Con lui si è cercato per la prima volta di puntare ad una televisione italiana sempre più "americana" nei suoi pregi e difetti. In decenni di governo, Berlusconi ha incarnato la grandezza e i vizi della classe politica ed imprenditoriale italiana diventandone un vero e proprio volto. Il cinema, sfruttando la sua natura di mezzo capace di emulare la realtà, ha provato a raccontare l'Italia che ha forgiato.

1. Loro di Paolo Sorrentino

Pellicola divisa in due parti, ed arrivata al cinema in due momenti differenti, Loro racconta e reinterpreta liberamente le vicende personali e politiche di Silvio Berlusconi dipingendone una figura. Il Cavaliere viene inserito in un contesto di sfarzo e corruzione che Sorrentino, come sua abitudine, porta allo stremo. Diventa un modo per incarnare il vizio "italiano" e raccontare quel preciso periodo storico e politico del paese. Loro non è disponibile in nessun catalogo digitale, rendendo molto difficile recuperarlo e capire come Sorrentino abbia "smontato" questa figura.

2. Draquila - L'Italia che trema di Sabina Guzzanti

Documentario di Sabrina Guzzanti, il film utilizza il Terremoto del 2009 dell'Aquila per raccontare come il governo in carica in quel periodo guidato da Silvio Berlusconi, secondo l'autrice, sia stato incapace di gestire l'emergenza. Il documentario racconta un' Italia fatta di mazzette e di scambi di favori. La Guzzanti, fin da subito, si mostra molto critica nei confronti dell'operato del presidente del consiglio e di Guido Bertolaso, all'ora presidente del Dipartimento della Protezione Civile.

3. Il Caimano di Nanni Moretti

Già in altri suoi film, Nanni Moretti aveva fatto una sua personale interpretazione del valore sociale e politico della figura di Silvio Berlusconi. Il Caimano è, probabilmente, il film del regista che meglio incarna le sue posizioni politiche riguardo il personaggio dell'ex Premier. Riesce a raccontare tutte le sue facce, partendo da quella del grande comunicatore arrivando a quella di "incantatore" di masse.

Per approfondire qualcosa in più riguardo queste pellicole, vi consigliamo la nostra recensione di Loro 2 con protagonisti Toni Servillo e Elena Sofia Ricci. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!