Addio a Sid Ramin, compositore premio Oscar per West Side Story

Il compositore e arrangiatore Sid Ramin, collaboratore di lunga data di Leonard Bernstein, che vinse un Oscar, un Grammy e un Emmy Award per il suo lavoro nel cinema, in tv e in teatro è scomparso per cause naturali nella giornata di lunedì nella sua casa a New York. Aveva 100 anni, essendo nato a Boston il 22 gennaio 1919.

Sid Ramin vinse un premio Oscar nel 1962 per la colonna sonora del leggendario musical West Side Story - a cui Spielberg lavora per un remake - che aveva originariamente orchestrato per il compositore Leonard Bernstein a Broadway nel 1957. Per il lavoro in West Side Story si aggiudicò anche un Grammy Award. Vinse inoltre un Emmy Daytime nel 1983 per la soap opera La valle dei pini.

La carriera musicale di Sid Ramin comprendeva ogni ramo dello spettacolo; gli inizi furono in tv per la comedy Texaco Star Theatre di Milton Berle dal 1948 al 1956. Sui ritmi televisivi Sid Ramin affermava:"Non esisteva una seconda ripresa, quello che avevi fatto l'avevi fatto, nel bene o nel male".



Iniziò a lavorare a Broadway con Wonderful Town di Leonard Bernstein; i due erano amici d'infanzia a Boston. Quando Bernstein scrisse West Side Story con Stephen Sondheim, insistette su Sid Ramin e con lui lavorò al musical.

West Side Story - di cui potete vedere la prima foto del remake di Spielberg - portò poi Ramin a lavorare in altri musical, tra cui Gipsy e Wildcat. Ramin compose inoltre il tema per The Patty Duke Show e le musiche per il remake de Miracolo sulla 34esima strada nel 1973.

Lavorò moltissimo nel campo pubblicitario, creando jingle commerciali di grande successo, e nell'opera.

Nel 1999 ricevette l'Irwin Kostal dall'American Society of Music Arrangers and Composers 'per un risultato coerente nell'organizzazione, orchestrazione e composizione per tutti i media'.