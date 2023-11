Addio a Roger Kastel, l'artista dietro ai poster più iconici di Hollywood

Roger Kastel, l'artista che ha creato poster cinematografici indimenticabili come quello de Lo squalo di Steven Spielberg, è scomparso all'età di 92 anni. Kastel lavorò a tantissimi manifesti per il cinema, creando delle vere e proprie opere d'arte apprezzate e ricordate, proprio come il poster del film di Spielberg.

L'immagine realizzata per il film era inizialmente stata creata per la versione tascabile del romanzo di Peter Benchley, su cui era basato il film. Il lavoro di Kastel piacque talmente tanto che venne usato anche per la campagna promozionale del film, proprio come afferma il sito ufficiale dell'artista:"Gli Universal Studios, talmente colpiti dal lavoro, acquisirono il diritto ad utilizzare questa immagine come poster per il film. È stata la prima volta che l'immagine di un poster è diventata un prodotto di merchandising in sé. Quarant'anni dopo, l'illustrazione di Roger è ancora immediatamente riconosciuta in tutto il mondo, come quando esplose per la prima volta sulla scena". Pochi giorni è scoppiata una polemica proprio legata al film: Richard Dreyfuss ha attaccato Steven Spielberg per lo spettacolo teatrale The Shark is Broken.



In ogni caso, nell'artwork originale di Kastel l'aspetto dello squalo era meno minaccioso e l'artista aggiunse più denti al terrore dei mari.

Nel corso della sua carriera Kastel realizzò anche poster di Star Wars, quello con Han e Leia per L'imperatrice colpisce ancora, La grande rapina al treno di Michael Crichton e Il dottor Faustus con Richard Burton ed Elizabeth Taylor.



Ma il suo lavoro più conosciuto rimane quello per il film di Spielberg; recuperate su Everyeye la recensione de Lo squalo, uscito nelle sale nel 1974.