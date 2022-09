Addio al regista francese Jean-Luc Godard, maestro della Nouvelle Vague

Il quotidiano francese Libération ha pubblicato poco fa la triste notizia della morte del regista Jean-Luc Godard, uno dei più grandi maestri del cinema europeo e mondiale, simbolo chiave della Nouvelle Vague. Godard aveva 91 anni ed è scomparso a Parigi, proprio la città nella quale nacque il 3 dicembre 1930.

Nato da una famiglia borghese di origine svizzera, Godard frequenta prima un collegio svizzero e si diploma alla Sorbona in etnologia.

Inizia la carriera come critico ai Cahiers du cinéma, distinguendosi per i suoi articoli sferzanti, lasciando la professione per dedicarsi in seguito alla regia.



Dirige i suoi primi cortometraggi e collabora con François Truffaut, dal quale riceverà il soggetto per il suo primo lungometraggio: Fino all'ultimo respiro.

Uscito nel 1959, il film divenne un manifesto della Nouvelle Vague, celebre movimento cinematografico transalpino che nacque proprio sul finire degli anni '50 e che influenzò tantissimi autori e registi delle generazioni successive.



Famoso per la sua prolifica attività - soltanto nel 2020 Godard parlò di un possibile ritiro - in meno di un decennio (dal 1960 al 1967) lavorò a 22 film, tra corti e lunghi. Fonda con altri cineasti il Gruppo Dziga Vertov al fine di sperimentare un cinema collettivo, rigettando il ruolo dell'autore. Dopo un periodo complicato torna in auge, abbracciando le nuove tecnologie, sempre alla costante ricerca della sperimentazione. Vincitore di un Oscar alla carriera nel 2011, Godard si è aggiudicato negli anni un Leone d'Oro alla Mostra di Venezia per Prénom Carmen e un Leone d'Oro alla carriera, un Orso d'Oro al Festival di Berlino per Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville e un Orso d'Argento alla miglior regia al Festival di Berlino per Fino all'ultimo respiro.



Sul nostro sito trovate la recensione di Adieu au langage, uno dei suoi film più amati.