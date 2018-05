Addio al regista Ermanno Olmi, cantore delle umiltà e delle tradizioni

In seguito ad una lunga malattia, si è spento nella notte il regista bergamasco Ermanno Olmi. Aveva 87 anni. Olmi è stato uno dei cineasti più bravi nel raccontare la provincia, il territorio, le fabbriche e il mondo del lavoro, nonché la guerra. Vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1978 per L'albero degli zoccoli.

Nato a Bergamo, nel quartiere della Malpensata, Ermanno Olmi cresce con una formazione cattolica e perde il padre in giovane età, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Si trasferisce a Milano e studia all'Accademia d'Arte drammatica, mantenendosi con un lavoro nell'azienda della madre, l'Edisonvolta. In quel periodo aumenta la sua passione per le riprese e il cinema, grazie alla mansione affidatagli di documentare le produzioni industriali attraverso dei filmati.

Inizia a lavorare a decine di documentari, che daranno forma alla sua cifra stilistica anche da regista. Debutta con un lungometraggio nel 1959, con Il tempo si è fermato. Nel 1961 realizza uno dei suoi film capolavoro: Il posto, spaccato illuminante della vita e della società dell'epoca, premio Pasinetti e premio OCIC alla Mostra del Cinema di Venezia.

La sua filmografia prosegue con I fidanzati, un documentario molto toccante che racconta le difficoltà di un rapporto d'amore, per poi tornare sullo stile de Il posto, con Un certo giorno, che s'immerge nel mondo del lavoro impiegatizio dell'epoca.

Dopo aver tratteggiato un affresco della classe media ne La circostanza, realizza il film che lo consacra alla storia, L'albero degli zoccoli, col quale trionfa a Cannes e racconta una storia di vita contadina lombarda.

Con La leggenda del santo bevitore (Leone d'oro a Venezia) e Il segreto del bosco vecchio, dirigendo Paolo Villaggio, Olmi coniuga il suo interesse verso le relazioni umane e i destini degli umili.

Senza dimenticare la guerra con lo splendido Il mestiere delle armi e poi uno dei suoi film più discussi: Centochiodi.

Negli ultimi anni, pur segnato dalla malattia e dai problemi fisici, realizza opere interessanti come Il villaggio di cartone e il recente Torneranno i prati.

Pochi registi italiani hanno saputo raccontare il cuore della vita del nostro Paese come Ermanno Olmi.