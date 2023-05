Addio a Ray Stevenson, morto improvvisamente a Ischia: l'attore aveva 59 anni

E' morto a Ischia, all'età di 59 anni, Ray Stevenson, attore noto per aver recitato nella serie Roma e per essere stato scritturato come antagonista in Ahsoka nuovo prodotto dell'universo di Star Wars in uscita quest'anno. L'attore comparirà nella serie nei panni di un ex ammiraglio.

L'attore è deceduto dopo un malore nell'ospedale di Ischia dove stava girando il suo ultimo film. L'interprete si è sentito male sabato pomeriggio ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale per le cure. Nonostante la tempestività dell'intervento, Stevenson non ce l'ha fatta. In particolare, era noto per aver interpretato Tito Pullo nella produzione italo-americana Roma che aveva visto collaborare Bbc,Hbo e Rai.

Recentemente, Ray Stevenson aveva parlato di come Filoni e Favreau facilitassero il lavoro sul set di Ahsoka anticipando già qualcosa di quello che sarà uno dei progetti più importanti della sua carriera che arriverà, però, dopo la sua morte. In Italia l'attore stava girando da pochi giorni Cassino ad Ischia, pellicola diretta da Frank Ciota. Non sono state chiarite le cause del decesso dato che, fino ad ora, si è parlato di un malore che è degenerato velocemente in pochi giorni.

L'attore aveva lavorato anche nei cinecomic in un piccolo ruolo in Thor e poi vestendo i panni di Frank Castle in The Punisher: War Zone. Parlando di Ahsoka Ray Stevenson aveva detto la sua su Thrawn main villain della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!