L'addio di Poe a Leia in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stata un'idea di Oscar Isaac

Tra i contenuti speciali dell'edizione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker emergono numerosi dettagli riguardanti l'ultimo film della saga diretto da J.J. Abrams, tra cui uno interessante riguardo all'addio di Poe Dameron alla Principessa Leia.

A quanto pare questo particolare passaggio nel nono e ultimo film della saga sarebbe stato suggerito dallo stesso attore che l'ha interpretato: Oscar Isaac. "Quando la Resistenza perde Leia - afferma Isaac nel documentario The Skywalker Legacy - Poe si ritrova a ereditare un gruppo che è sull'orlo del collasso. E' chiaro che Leia l'ha addestrato per la leadership ma a quel punto non sa nemmeno se ci sia rimasto ancora qualcosa da gestire e comandare. Quella scena inizialmente non era nel film, ma ne ho parlato io a J.J., dicendogli che sarebbe stato grandioso vedere un momento di Poe dedicato a Leia. Anche solo un momento per dirle addio. Questo la dice lunga sulla volontà di J.J. di provare sempre cose nuove".

Isaac ha poi aggiunto: "Alla fine di quel momento si vede Lando che ricorda a Poe l'importanza della famiglia e degli amici e sul non rimanere da soli. Si è ridotto a questa frase catartica in cui afferma: "Sai che c'è, abbiamo sempre un altro tentativo".

Quel momento per Poe Dameron ha significato anche la conclusione della sua narrazione nella saga; se ricordate, in precedenza, lo stesso Isaac aveva risposto con un secco "No" alla domanda se mai rivedremo lui e il suo personaggio continuare in Star Wars, magari riapparendo su Disney+.

