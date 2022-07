Addio a Paul Sorvino: il Cicero di 'Quei Bravi Ragazzi' aveva 83 anni

Paul Sorvino, l'iconico interprete di Paul Cicero in "Quei bravi ragazzi", è morto all'età di 83 anni. L'annuncio è arrivato direttamente dalla moglie.

Sorvino, padre dell'attrice premio Oscar Mira Sorvino, è morto per cause naturali alla Mayo Clinic di Jacksonville, in Florida, questo lunedì.

"I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l'amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico", le parole della moglie Dee Dee.

Queste invece le parole che la figlia Mira ha scritto su Twitter: “Il mio cuore è lacerato – una vita di amore, gioia e saggezza con lui è finita. Era il padre più meraviglioso. Io lo amo così tanto. Ti mando tutto il mio amore, mentre sali verso le stelle".

Nato il 13 aprile 1939 a Brooklyn, l'attore è stato protagonista di una solida carriera durata mezzo secolo, recitando nei panni di James Caan in The Gambler (1974), in quelli del padre di Claire Danes in Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann (1996), come segretario di Stato Henry Kissinger in Nixon (1995) di Oliver Stone o in quelli di un drogato di eroina in The Cooler (2003).

Tuttavia, Sorvino è probabilmente meglio conosciuto per il suo ruolo di Paul Cicero in Quei bravi ragazzi (1990), diretto da Martin Scorsese.

L'addio di Sorvino va purtroppo ad aggiungersi alla recente scomparsa di Ray Liotta e alla morte di Tony Sirico.