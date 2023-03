Addio a Paul Grant: l'interprete del capo degli Ewok di Star Wars aveva 56 anni

Ennesimo lutto nel mondo del cinema e questo colpisce, in particolare, gli appassionati di Harry Potter e di Star Wars. Paul Grant, caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas, l'attore ha avuto un collasso a Londra ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

Lì ne è stata dichiarata la morte celebrale. La famiglia ha deciso di staccare la spina dando una fine degna all'attore. Affetto da nanismo, aveva interpretato ruoli diventati poi iconici di Harry Potter e la pietra filosofale e Willow. Per diversi anni aveva combattuto con le dipendenze da alcool e droga ma, dopo il divorzio con la moglie, era riuscito a disintossicarsi e rimettersi in carreggiata per tirare nuovamente su la sua vita.

Non è l'unica morte improvvisa del cinema degli ultimi tempi. La scomparsa di Tom Sizemore dopo un ictus avuto in casa ha lasciato un grande vuoto ad Hollywood. Anche con Grant il destino non è stato particolarmente clemente. Le cause della morte non sono ancora ben chiare ma, a quanto pare, dovrebbe aver avuto un collasso nei pressi della stazione di Kings Cross a Londra e ciò l'ha portato ad essere trasferito d'urgenza in ospedale. L'unica a parlare in pubblico è stata la figlia che ha ricordato il padre e si è definita "devastata" dalla perdita.

Ricordando l'interpretazione più celebre di Grant vi consigliamo il nostro speciale su Harry Potter e la pietra filosofale e sul perchè ancora oggi è film perfetto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!