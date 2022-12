Addio a Papa Benedetto XVI: 3 film ispirati al suo pontificato, c'è anche Suburra

Questa mattina è scomparso Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, passato alla storia come il pontefice dimissionario che con la sua scelta ha cambiato per sempre il volto della Chiesa. Questo passaggio di chiavi è stato affrontato in almeno tre titoli tra film e serie: e persino in un crime come Suburra.

È durato ben 7 anni il pontificato di Papa Benedetto XVI. Ancora un giorno, e sarebbe durato dieci anni il suo tempo come papa dimissionario, l’unico assieme a Celestino V in tutta la storia della Chiesa. Il soglio pontificio è un incarico a vita e già solo prendere in considerazione il suo abbandono è una decisione tanto grave quanto indice di problemi apparentemente insormontabili. Nel corso degli anni, più film e serie hanno – inconsapevolmente, alle volte addirittura anticipandolo – affrontato questo passaggio di testimone di Joseph Ratzinger, scomparso all’età di 95 anni.

Habemus Papam: Nel 2011, due anni prima delle dimissioni di Ratzinger, Nanni Moretti firma un film di amara ironia. Questo è il caso di una vera e propria anticipazione, anche perché Moretti non si concentra tanto su un passaggio di chiavi, che nessuno avrebbe potuto prevedere. Ma sull’identikit di questo Papa timido, non abile a parlare alle folle come non lo fu Ratzinger, ma soprattutto restio a mantenere quell’enorme responsabilità.

Suburra: Nel 2015, due anni dopo le dimissioni, Stefano Sollima gira un film destinato a fare fortuna più sotto forma di serie, che ora si prepara a un sequel spinoff con Subburraeterna. Il film di Sollima ripercorre gli scandali di Mafia Capitale, creando un intrigo pericoloso tra malavita, politica e Stato Vaticano. In una scena in particolare, il pontefice chiaramente ispirato a Benedetto XVI confessa la sua intenzione di dimettersi, gettando nello sgomento i suoi più stretti collaboratori.

I due Papi: Nel 2019, il film più fedelmente ispirato al passaggio di testimone nei confronti di Papa Francesco ha come protagonisti Jonathan Pryce nei panni di Bergoglio e Anthony Hopkins in quelli di Ratzinger. Il film ripercorre le discussioni fra i due prima e dopo l’elezione del nuovo Papa. Da un lato, Bergoglio vuole dimettersi dalla carica di Cardinale. Dall’altro il Papa medita una scelta ben più drammatica.

The New Pope: Risalente al 2020 e sequel diretto di The Young Pope del 2016, chiude la lista una serie bonus firmata dal grande Paolo Sorrentino. Nel caso delle due miniserie, il passaggio di mano tra il giovane papa di Jude Law e quello anziano e aristocratico di John Malkovich non è dovuto alle dimissioni del primo. Ma è chiara, nonostante la libertà di Sorrentino nel caratterizzare i due pontefici immaginari, l’ispirazione da Benedetto XVI. A questo proposito, trovate qui la nostra recensione di The New Pope.