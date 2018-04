Addio a Pamela Gidley, star per David Lynch in Fuoco cammina con me

Pamela Gidley, celebre per aver interpretato il personaggio di Teresa Banks nel prequel di Twin Peaks, Fuoco cammina con me, è scomparsa all'età di 52 anni. In una dichiarazione la famiglia ha annunciato che l'attrice si è spenta serenamente nella sua casa di Seabrook, nel New Hampshire. Al momento non sono state svelate le cause della morte.

Nata a Methuen, nel Massachusetts, e cresciuta a Salem, nel New Hampshire, Pamela Gidley esordisce da bambina come modella, vincendo il concorso 'Little Miss Lovely' a soli 4 anni. Negli anni successivi prosegue la sua carriera di modella, venendo votata come 'ragazza più bella del mondo' dall'agenzia di modelle Wilhelmina nel 1985. Studia recitazione con Stella Adler a New York, prima di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere la carriera d'attrice.

Nel 1991 viene scelta da David Lynch per il ruolo di Teresa Banks in Fuoco cammina con me. Il personaggio della Banks viene nominato nell'episodio pilota di Twin Peaks, come una della vittime di un serial killer. In un'intervista del 2016, Pamela Gidley affermò che Lynch era così determinato ad averla per il ruolo che pagò 'tutti i voli e tutte le assicurazioni' per coprire i suoi viaggi da e per il set di un altro film, The Crew, che stava girando contemporaneamente ai Caraibi.

"Andavo dalle Bahamas a Seattle e da Seattle alle Bahamas quasi ogni dieci giorni" confessò l'attrice. Pamela Gidley debutta al cinema nel 1986 in Thrashin', insieme a Josh Brolin e all'attrice di Twin Peaks, nonché amica, Sherilyn Fenn. Nel 2000 ha recitato al fianco di Melanie Griffith nello sci-fi Cherry 2000.

Sul piccolo schermo è la detective Dorothy Paretsky nella serie tv del 1992, Angel Street, e nel corso degli anni ha partecipato a Tour of Duty, Strange Luck, The Pretender, Skin e CSI: Crime Scene of Investigation.

In Fuoco cammina con me, il cadavere di Teresa Banks viene ritrovato avvolto in una tela di plastica con la lettera T sotto l'unghia dell'anulare, portando le autorità a credere che il suo omicidio e quello di Laura Palmer siano collegati. Il personaggio è apparso in alcune scena di Twin Peaks: The Missing Pieces (2014).