Addio a Norman Reynolds scenografo di Star Wars e Indiana Jones

Scolpì l'idolo d'oro di Indiana Jones in I predatori dell'arca perduta e per il regista Steven Spielberg era il "nucleo creativo" del franchise, mentre per l'universo di Star Wars era uno dei capisaldi della saga. Norman Reynolds, art designer e scenografo, si è spento all'età di 89 anni.

A confermare la notizia è Lucasfilm dopo l'annuncio della BBC. Secondo l'emittente televisiva Reynolds si è spento serenamente accanto alla moglie e le tre figlie.

Commovente il ricordo di Steven Spielberg:"Norman sorrideva sempre con entusiasmo e non c'era nulla che non potesse far funzionare. Gioioso e amichevole: aveva un grande talento". Spielberg e Reynolds hanno collaborato insieme per la prima volta in I predatori dell'arca perduta, film capofila della saga di Indiana Jones: se avete qualche curiosità sulla realizzazione è online il documentario Raiding The Lost Ark sul making of del primo film sull'archeologo avventuriero. L'apporto di Reynolds come scenografo è stato fondamentale per plasmare il personaggio interpretato da Harrison Ford così come lo conosciamo oggi. Ma non solo: Reynolds ha realizzato l'iconica statuetta Inca che apre il primo capitolo di Indiana Jones, ha creato l'aspetto logoro e arrugginito della Bantu Wind, anche l'idea del masso gigante che incombe sull'archeologo mentre si trova in un passaggio del tempo è di Norman Reynolds. Particolari che creano un clima di nostalgia se pensiamo che Harrison Ford appenderà il cappello al chiodo con Indiana Jones e il quadrante del destino che sarà presentato a Cannes.

"Non sapevo che sarebbe stato così bello - ha detto Spielberg - fino al giorno in cui Norman Reynolds mi ha mostrato che aveva effettivamente realizzato un enorme masso".

La minuziosa attenzione per i dettagli ha portato Reynolds molto lontano. Non solo Indiana Jones: l'art designer ha contributo, inoltre, a creare l'universo e la filosofia di Star Wars. Reynolds ha lavorato anche al primissimo film di Star Wars per il quale, con il titolo di direttore artistico, ha ricevuto il suo primo Oscar per la miglior scenografia per Guerre Stellari, successivamente rinominato Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza, del 1977, condividendo la statuetta con John Barry, Leslie Dilley e Roger Christian. Successivamente, Reynolds è passato da art director a scenografo per Star Wars: l'Impero colpisce ancora nel 1980.

Reynolds ha vinto il suo secondo Oscar, questa volta come scenografo, per Raiders, condividendo il premio con Leslie Dilley e Michael D. Ford. Tra i suoi lavori come scenografo ricordiamo Mission: Impossible (1996), Alive (1993), Alien 3 (1992), Avalon (1990), Empire of the Sun (1987), Young Sherlock Holmes (1985), Return to Oz (1985) Il ritorno dello Jedi (1983). Mentre come direttore artistico Reynolds ha curato Superman (1978), il sequel Superman II (1980) e Lucky Lady nel 1975.

Un uomo che ha fatto la storia della cultura pop: addio Roman Reynolds!