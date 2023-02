Morta per un'infezione l'attrice Monica Carmen Comegna: aveva solo 43 anni

L'attrice Monica Carmen Comegna è morta a 43 anni dopo un malore causato da una febbre particolarmente alta. L'interprete era ricoverata dal 20 gennaio all'ospedale Renzetti di Lanciano al quale era stata portata d'urgenza dopo l'intercorrere di una infezione a livello cardiaco.

Ricordata in particolare per i suoi lavori fatti nelle fiction Rai e Mediaset e per aver collaborato a pellicole come Terra Rossa di Giorgio Molteni e South Kensington che l'avevano vista al fianco di Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli, l'attrice dopo aver riscontrato una febbre molto alta era stata portata d'urgenza in ospedale dove era stato tracciato un quadro clinico molto preoccupante. L'infezione causata da una polmonite bilaterale, aveva colpito anche il cuore.

Il mondo dello spettacolo italiano da poco ha subito il lutto della morte di Lando Buzzanca. A questo si aggiunge anche la scomparsa di una giovane e promettente attrice. Toccanti le parole della figlia che, in un messaggio pubblicato anche sui cartelli funebri dice: "Le mamme non muoiono mai davvero, vanno ad abitare nel cielo lucidano il sole di giorno e illuminano le stelle che brillano di notte (...) Sarai la mia stella più luminosa. Ti voglio bene mamma".

Tra i recenti lutti affrontati dal mondo del cinema italiano c'è anche la scomparsa del regista Ruggero Deaodato maestro dell'horror mockumentary.