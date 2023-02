Addio a Melinda Dillon, morta la star di Incontri ravvicinati: l'annuncio dopo un mese

È scomparsa Melinda Dillon, due volte candidata all'Oscar per Incontri ravvicinati del terzo tipo e Diritto di cronaca. L'attrice è morta lo scorso 9 gennaio a Los Angeles ma la famiglia l'ha annunciato soltanto nelle ultime ore. Aveva 83 anni. Dillon era conosciuta soprattutto per alcuni ruoli di rilievo tra gli anni '70 e '80.

Interprete versatile e impegnata in teatro, cinema e televisione, Melinda Dillon ha interpretato la madre del bambino rapito dagli alieni in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, al fianco di Richard Dreyfuss.

Grazie alla sua performance ottenne una nomination quale miglior attrice non protagonista.



Interpretò un altro ruolo materno nel classico natalizio A Christmas Story - Una storia di Natale, al fianco del protagonista Ralphie (Peter Billingsley).

Ricevette una seconda candidatura all'Oscar nel 1982 per il ruolo di Teresa Perrone, cara amica del protagonista interpretato da Paul Newman in Diritto di cronaca di Sydney Pollack.



Lavorò con altri prestigiosi registi e star del cinema come Norman Jewison, Barbra Streisand, Hal Ashby, George Roy Hill e Paul Thomas Anderson, per il quale interpretò il ruolo di Rose Gator in Magnolia. Tra gli ultimi film a cui ha partecipato anche la comedy con Steve Carell, Cercasi amore per la fine del mondo.



In 45 anni di carriera, Dillon accumulò tantissime partecipazioni a progetti cinematografici e televisivi, recitando anche a Broadway, interpretando Honey in Chi ha paura di Virginia Woolf?

