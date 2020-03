Addio a Max von Sydow, star de Il settimo sigillo e L'esorcista

L'indimenticabile interprete de Il settimo sigillo, Max von Sydow, è scomparso domenica all'età di 90 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie, Catherine von Sydow a Paris Match. von Sydow è stato protagonista indimenticabile di diversi titoli entrati nel novero dei più grandi film della storia del cinema, tra cui L'esorcista di William Friedkin.

"È con il cuore spezzato e con infinita tristezza che annunciamo con estremo dolore la scomparsa di Max von Sydow l'8 marzo 2020" ha dichiarato la regista e documentarista, sposata con Max von Sydow dal 1997.

Nato a Lund, in Svezia, nel 1929, Max von Sydow ha iniziato a recitare in teatro, prima di diventare uno degli attori preferiti di Ingmar Bergman, in film come Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Il volto e La fontana della vergine.

Il cinema mondiale conosce il suo talento e von Sydow divide la sua carriera tra produzioni svedesi e internazionali. Lo troviamo nel cast de L'esorcista nel ruolo di padre Lankester Merrin, La morte direttamente di Bertrand Tavernier e Pelle alla conquista del mondo di Billie August. E ancora Minority Report di Steven Spielberg, Shutter Island di Martin Scorsese. Il pubblico più giovane lo ricorda principalmente per il ruolo del Corvo con Tre Occhi nella serie HBO, Game of Thrones e in Star Wars: Il risveglio della Forza. Max von Sydow è stato candidato al premio Oscar nel 1989 per Pelle alla conquista del mondo (attore protagonista) e per Molto forte, incredibilmente vicino (attore non protagonista) nel 2012. Su Everyeye trovate la recensione di Star Wars: il risveglio della Forza e la recensione de L'esorcista, entrambi film nei quali ha recitato proprio Max von Sydow.