Addio a Marilyn Bergman, pluripremiata compositrice che scrisse testi per Barbra Streisand

Dopo la scomparsa di Stephen Sondheim lo scorso novembre, nelle ultime ore ci ha detto addio un'altra grande paroliera che di premi ne ha ricevuti davvero tanti, Marilyn Bergman.

Vincitrice di molteplici Premi Oscar, Emmy, Grammy, Golden Globe e svariati altri prestigiosi award in coppia con il marito Alan, Marilyn è deceduta questo sabato mattina nella sua dimora di Los Angeles.

L'artista novantatreenne ha sofferto di un'insufficienza respiratoria (non legata al COVID) che si è rivelata letale.

La sua fu una carriera che farebbe invidia a chiunque, a partire dai testi dei brani che valsero alla coppia l'Oscar in più occasioni come The Windmills of Your Mind (per il film Il Caso Thomas Crown con Steve McQueen); per The Way We Were (della pellicola Come Eravamo con Barbra Streisand); e la colonna sonora di Yentl, la pellicola diretta e interpretata sempre dalla Streisand.

Sono seguite poi numerose nomination agli Academy Award ma anche per altre cerimonie di premiazioni importanti (dalle quali sono spesso tornati a casa vincitori) grazie a indimenticabili brani come Moonlight, dal film Sabrina con Harrison Ford e Julia Ormond, diretto da Sydney Pollack.

Marylin è stata inoltre una grande attivista sociale e politica, fondando tra le altre cose l'Hollywood Women’s Political Committee (HWPC) e diventando la prima donna nel board of directors dell'American Society of Authors and Publishers (ASCAP).