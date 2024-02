Addio a Luis Molteni, caratterista prolifico: lavorò con Verdone e Veronesi

Tra i caratteristi nostrani, Luis Molteni era uno dei più riconoscibili, grazie ad una prolifica carriera iniziata tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. L'attore, nato a Seregno con il nome di Gianluigi Molteni, è scomparso a Roma all'età di 73 anni, dopo aver recitato per alcuni dei più importanti registi italiani.

Dopo gli esordi con la compagnia milanese Quelli di Grock, per cui recitò fino al 1985, Luis Molteni iniziò ad inanellare una serie di credit al cinema e in tv, pur continuando la propria carriera sul palcoscenico in spettacoli come Irma la dolce, A piedi nudi nel parco e La guerra dei Roses. L'esordio al cinema risale al 1980, nel film di Maurizio Nichetti Ho fatto splash.



Molto proficua la collaborazione con Carlo Verdone, per il quale recitò in Perdiamoci di vista e Viaggi di nozze, mentre per Roberto Benigni fu l'Omino di burro nello sfortunato Pinocchio. Fece parte del cast di La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore e di Il fantasma dell'opera di Dario Argento. Recitò anche per Carlo Vanzina; su Everyeye è disponibile la recensione di Sapore di te.

Partecipò a parecchie commedie dirette da Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti, Gabriele Muccino e soprattutto Giovanni Veronesi, in film come L'ultima ruota del carro, Tutti per 1 - 1 per tutti e nell'ultimo Romeo e Giulietta, al cinema in questi giorni, ed entrato nella Top 5 del box-office in Italia.

Nutrita anche la carriera in ambito televisivo, in fiction come Distretto di polizia, Elisa di Rivombrosa, Don Matteo, L'ispettore Coliandro e Un medico in famiglia.

Nel 1993 venne candidato al Ciak d'Oro come miglior attore non protagonista per Nero diretto da Giancarlo Soldi.