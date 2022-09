Addio a Louise Fletcher: la star di Qualcuno volò sul nido del cuculo aveva 88 anni

Louise Fletcher si è spenta venerdì 24 settembre nella sua casa di Montdurausse, in Francia, all'età di 88 anni. Come riportato da Deadline, la morte dell'attrice è stata annunciata dalla sua famiglia tramite l'agente David Shaul.

Come raccontato da Shaul, la Fletcher sarebbe morta nel sonno nella casa che aveva fatto costruire al posto di una fattoria, circondata dalla famiglia. Le cause della morte non sono state specificate.

L' attrice è ricordata dal grande pubblico per la sua stupenda interpretazione dell' infermiera Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Milos Forman nel 1975, che le è valsa un Oscar alla miglior attrice l'anno successivo.

La lunga carriera della Fletcher è durata più di 60 anni ed è stata ricca di numerose esibizioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Ad esempio, ha interpretato Bajoriana Kai Winn nella serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine, ruolo che le ha fatto vincere 4 premi Online Film & Television Association nel 1997, 1998 e 1999, mentre con i suoi due ruoli da guest star in Picket Fences e Joan of Arcadia ha ottenuto due nomination agli Emmy rispettivamente nel 1996 e nel 2004.

Nata il 22 luglio 1934 a Birmingham da genitori non udenti, l'attrice ha usato il linguaggio dei segni nel suo discorso di accettazione dell'Oscar, in uno dei momenti più memorabili della celebrazione. Sposata con il produttore cinematografico Jerry Bick dal 1959 fino al loro divorzio nel 1977, l'attrice lascia i figli John e Andrew Bick; la nipote Emilee Kaya Bick; la sorella Roberta Ray e il cognato Edward Ray.

Per chi non lo sapesse, pochi anni fa ha debuttato su Netflix Ratched, la serie prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo.