Addio a Larry Cohen, regista di Baby Killer e Black Caesar

Il regista e sceneggiatore Larry Cohen è scomparso nel fine settimana all'età di 77 anni. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Cohen è morto sabato a Los Angeles, circondato da amici e familiari. Il regista era noto per saper coniugare film low-cost con mostri, umorismo e argomenti sociali, trovando un mix spesso vincente.

Larry Cohen crebbe nel Bronx e si laureò in cinema al City College di New York nel 1963, e in poco tempo ha iniziato la sua ascesa come sceneggiatore per la tv.



Il debutto alla regia di un lungometraggio avviene nel 1972 con Bone, film che racconta di un ladro nero che irrompe in una casa di Beverly Hills di una coppia bianca e li tiene in ostaggio. L'anno successivo girò Black Caesar, un rebranding della Blaxpoitation del classico Piccolo Cesare di Edward G. Robinson.

Nel corso della sua carriera ha continuato a lavorare a serie tv come Branded, The Invaders e Griff. Non ha mai disdegnato il mondo del cinema, girando titoli come It's Alive, The Stuff, I vampiri di Salem's Lot e Strega per un giorno, dove ha l'onore di dirigere una star come Bette Davis.



Lo scorso anno il regista Steve Mitchell ha girato il documentario King Cohen: il mondo selvaggio del cineasta Larry Cohen, a cui hanno partecipato cineasti del calibro di Martin Scorsese, J.J. Abrams e John Landis.

"Molti dei film che ho realizzato sono estremamente instabili e si occupano di argomenti controversi come il razzismo. Il mio primo film, Bone, è molto più avanti coi tempi, anche oggi. Quando l'ho fatto negli anni '70 ho pensato che quando saremmo arrivati al 2015 il razzismo sarebbe finito. Invece non è così" ha raccontato Cohen in una recente dichiarazione degli ultimi anni.