Addio a Lando Buzzanca, se ne va a 87 anni il 'merlo maschio'' della commedia italiana

Meno di un mese fa Lando Buzzanca era stato ricoverato al Gemelli di Roma per una caduta dalla sedia a rotelle, nella casa di riposo in cui si trovava da qualche tempo. Nella giornata di ieri, il merlo maschio della commedia italiana ci ha lasciati all'età di 87 anni.

Nato a Palermo nel 1935, Lando Buzzanca è stato uno dei tanti attori che ha animato il cinema italiano della seconda metà del '900. Tra commedie di un certo livello e pellicole di più modesta portata, la carriera di Buzzanca - durata ben 63 anni - conta più di 90 pellicole.

Il lavoro che gli spalancò le porte del cinema fu Divorzio all'italiana di Pietro Germi (1961), che replicò il binomio artistico con lui nel 1964 con Sedotta e abbandonata. Di quegli anni vanno ricordate anche le apparizioni - a fianco del sontuoso Totò - nelle commedie comiche Totò di notte n.1 e Totò sexy. Proprio a metà degli anni '60, la sua carriera incontrò qualche difficoltà che lo costrinsero ad accettare progetti di più basso profilo, come: la spy-story James Tont operazione U.N.O. e operazione D.U.E. o lo spaghetti western Ringo e Gringo contro tutti.

Con una critica che lo ha sempre relegato in un cinema di serie B, la carriera di Buzzanca ha poi trovato sfogo in commedie sexy, recitando al fianco di Claudia Cardinale, Catherine Spaak e Laura Antonelli. Tra gli ultimi film di Buzzanca non può non venir ricordato I Vicerè del 2007 di Roberto Faenza, grazie al quale vinse il Globo d'oro al miglior attore.

Con Buzzanca se ne va un altro pezzo del cinema italiano, un attore che ha saputo reinventarsi e che, tra i vari, collaborò anche con Marcello Mastroianni di cui abbiamo ricordato i ruoli più iconici.