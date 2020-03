Addio a Krzysztof Penderecki, compositore polacco di Shining

Il compositore polacco Krzysztof Penderecki, noto per il suo lavoro in film come Shining, L'esorcista e Cuore selvaggio, è morto nella sua casa di Cracovia all'età di 86 anni. La scomparsa di Penderecki è stata confermata dal direttore dell'Associazione Ludwig van Beethoven, un'organizzazione fondata da sua moglie, Elzbieta.

Penderecki era nato a Dębica, in Polonia, nel 1933 e studiò all'Accademia della Musica di Cracovia, diventando uno dei più famosi compositori polacchi. Penderecki iniziò a comporre negli anni '60 e oltre al suo lavoro nelle colonne sonore ha prodotto otto sinfonie, quattro opere, un requiem e vari concerti e e opere corali, molte delle quali con motivazioni politiche e soprattutto tecnicamente molto difficili da eseguire. Incluso il suo lavoro più famoso, Threnody for the Victims of Hiroshima, apparso anche in film come I figli degli uomini.



La sua influenza musicale è andata ben oltre il suo lavoro nel cinema, servendo come fonte d'ispirazione per musicisti come Jonny Greenwood dei Radiohead, a sua volta impegnato in svariate colonne sonore come Il petroliere di Paul Thomas Anderson.

Lo stesso Greenwood ha ricordato in un post la morte di Penderecki:"Che triste notizia con cui svegliarsi. Penderecki è stato il più grande, un compositore ferocemente creativo e un uomo gentile e sincero. Le mie condoglianze alla sua famiglia e alla Polonia per questa enorme perdita per il mondo musicale".

Greenwood ha collaborato con lo stesso Penderecki e quest'ultimo aveva elogiato il lavoro del leader dei Radiohead in un'intervista del 2012 al Guardian:"Mi piace moltissimo, è molto morbido, molto musicale".

