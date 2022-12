Addio a Kirstie Alley, morta la star di Senti chi parla e Cin Cin

L'attrice americana Kirstie Alley, vincitrice di un Emmy Award per il ruolo di Rebecca Howe nella sit-com Cin Cin e famosa anche per il ruolo in Senti chi parla, è scomparsa nella giornata di lunedì, all'età di 71 anni. In base a quanto dichiarato dalla famiglia, Alley aveva scoperto di essere malata da poco tempo.

"A tutti i nostri amici, dappertutto in nel mondo... Siamo rattristati nell'informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente. Era circondata dai suoi più stretti familiari e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa sarebbe successa. Per quanto fosse iconica sullo schermo, era una madre e una nonna ancor più straordinaria" hanno scritto i figli dell'attrice in una dichiarazione ufficiale.



"Siamo incredibilmente grati al team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. L'entusiasmo e la passione di nostra madre per la vita, i suoi figli, nipoti e numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia nel creare, non hanno eguali e ci lasciano l'ispirazione a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei. Vi ringraziamo per il vostro amore e le vostre preghiere e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile" si conclude il comunicato.



Nata a Wichita nel 1951, Kirstie Alley si trasferisce a Los Angeles tra gli anni '70 e gli anni '80, lavorando come interior designer prima di iniziare a lavorare come attrice. Le difficoltà riscontrate e le dipendenze dalle sostante stupefacenti la avvicinano a Scientology e successivamente inizia ad ottenere i primi ruoli al cinema, in film come Star Trek II - L'ira di Khan, seguito da Blind Date e la miniserie Nord e Sud. Recita con Mark Harmon nel film di Carl Reiner, Summer School, nel 1987 e nello stesso anno sostituisce Shelley Long nella sit-com Cin Cin interpretando Rebecca Howe e vincendo un Emmy Award. Il secondo Emmy arriva nel 1994 con il film per la tv Per amore di David. Al cinema il suo ruolo più famoso è quello della contabile Mollie Jensen nella trilogia comedy Senti chi parla, al fianco di John Travolta.

Nel 1997 recita per Woody Allen in Harry a pezzi e torna al successo in tv tra il 1997 e il 2000 con L'atelier di Veronica. Alley vive un nuovo periodo complicato e un aumento di peso che affronta con autoironia nella serie reality Fat Actress, superando in seguito anche questo difficile momento. Nel 2010 partecipa alla versione americana di Ballando con le stelle e negli ultimi anni ha generato parecchie critiche e discussioni per alcuni commenti politici sui social. Due anni fa ci chiedevamo dov'era finita Kirstie Alley, dopo alcuni lontana dalle scene.



Sposata con Bob Alley dal 1970 al 1977 e con Parker Stevenson dal 1983 al 1997, Kirstie Alley adottò due bambini - William e Lylia - con il secondo marito.

John Travolta l'ha ricordata sui social con queste parole:"Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia avuto. Ti voglio bene e sono sicuro che ci rivedremo presto". Nel 2020 Travolta perse la moglie Kelly Preston dopo una lunga malattia.