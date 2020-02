Addio a Kirk Douglas, muore a 103 anni la star di Spartacus

È dura accettare che anche gli highlander se ne vanno: personaggi come Kirk Douglas hanno la capacità di sembrare eterni agli occhi dei fan che li amano per decenni, e così al momento di dirgli addio si arriva spesso impreparati, colti di sorpresa.

Kirk Douglas se n'è andato, dunque: muore così alla veneranda età di 103 anni una star che di Hollywood ha fatto la storia grazie alla partecipazione a film tra i più importanti della storia del cinema, basti pensare a titoli come Orizzonti di Gloria o Spartacus, entrambi di Stanley Kubrick, ma anche a Brama di Vivere, Pietà per i Giusti o Il Grande Campione, che gli valsero più di una nomination a Oscar e Golden Globe.

Oscar che rimase una chimera per Douglas fino al 1996, anno in cui gli fu conferito un meritatissimo Oscar alla carriera che l'ha reso, fino a poche ore fa, il più anziano vincitore di un Oscar ancora in vita. Ritiratosi dalle scene ormai da tempo a causa degli ovvi impedimenti dell'età, Douglas comparve per l'ultima volta sul grande schermo nel 2004 per Illusion, di Michael A. Goorjian; nella sua penultima prova da attore, risalente al 2003 con Vizio di Famiglia, recitò proprio insieme al figlio Michael.

Del periodo successivo al suo ritiro dalle scene si ricorda la campagna portata avanti con successo fino al 2008 per ottenere le scuse degli Stati Uniti d'America per la schiavitù delle persone deportate dall'Africa fino al XIX secolo e, in generale, per tutte le ingiustizie subite dalla popolazione afroamericana.