Addio a Kansai Yamamoto, lo stilista che vestì lo Ziggy Strardust di David Bowie

Kansai Yamamoto è stato uno degli stilisti più influenti in ambito musicale, e le sue creazioni vestirono personaggi del calibro di David Bowie e John Lennon. Uno stile iconico, il suo, che è stato in grado di influenzare il mondo della moda negli anni a venire.

La scomparsa è avvenuta all'età di 76 anni a causa di una lucemia e a dare il triste annuncio è stata la figlia Mirai: "Ha lasciato questo mondo in pace, circondato dai cari. Ai miei occhi, mio padre non è stato solo l'animo eclettico ed energetico per il quale il mondo lo conosceva, ma per me è stata anche una persona premurosa, gentile e affettuosa. Dava valore al contatto umano e mi ha ricoperto di amore per tutta la vita. Mi ha anche insegnato a superare i fallimenti e a non smettere mai di avere un atteggiamento positivo e orientato al futuro".

Yamamoto è stato il primo stilista di origini giapponesi a farsi strada nel Regno Unito e a presentare una collezione a Londra, quando aveva soltanto 27 anni. Le sue idee sfrontate e la sua passione per l'innovazione gli hanno permesso di collaborare con il mitico David Bowie, alla creazione dei costumi per Ziggy Sturdust, personaggio protagonista di un concept album incentrato sull'ascesa di una rock star in contatto con una specie aliena. Era suo il vestito nero a righe denominato Tokyo Pop, indossato da Bowie in diverse occasioni e ispirato alla tradizione nipponica. Lo stesso Duca Bianco aveva tessuto le sue lodi, indicandolo come uno dei suoi stilisti preferiti.

Sulla vita del cantante è stato prodotto un biopic e, visto la cancellazione del Tribeca Film Festival, il trailer di Stardust è arrivato online.