Addio a Johnny Hallyday, icona francese del rock e della cultura d'Oltralpe

Nella notte è scomparso all'età di 74 anni il cantante, famosa icona del rock francese e noto anche per le sue apparizioni cinematografiche. Malato di cancro ai polmoni da circa un anno, Hallyday aveva recentemente messo in cantiere un nuovo album da registrare in studio e una nuova tournée musicale estiva.

A dare l'annuncio della scomparsa del cantante e attore, la moglie Laeticia Hallyday:"Johnny Hallyday è andato via. Scrivo queste parole senza potervi credere. E tuttavia è proprio così. Il mio uomo non c'è più, ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto lungo tutto il corso della sua vita, con coraggio e dignità."

Hallyday era stato ricoverato nella notte tra domenica e lunedì a causa di problemi respiratori, dopo mesi di cure a Parigi. Annunciò la malattia nel marzo scorso ma in estate salì comunque sul palco per affiancare gli storici amici Jacques Dutronc e Eddy Mitchell.

Nato Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday ha venduto oltre cento milioni di dischi nel corso della sua lunga carriera musicale, tanto da renderlo una sorta di Elvis d'Oltralpe. Contribuì alla scoperta di Jimi Hendrix e tradusse in francese molte canzoni, tra cui molti pezzi di Adriano Celentano. Il suo brano più conosciuto in Italia è Quanto t'amo (Que je t'aime). Ha duettato con artisti quali Rolling Stones, Lara Fabian, Zucchero, Céline Dion, Laura Pausini e Isabelle Boulay.

Al cinema ha recitato in diverse pellicole nel corso dei decenni, tra cui diversi film di Claude Lelouch, come L'avventura è avventura, Parliamo delle mie donne e il recente Chacun sa vie. Ha partecipato ai film Detective di Jean-Luc Godard insieme a Nathalie Baye, con la quale ebbe una relazione e una figlia, Laura Smet, e a Consiglio di famiglia di Costa-Gavras e L'uomo del treno di Patrice Leconte.

Sposato con la cantante Sylvie Vartan ("Ho perso l'amore della mia gioventù e nulla mai potrà sostituirlo"), dal 1965 al 1980, con la quale ebbe il figlio David, Johnny Hallyday è stato ricordato in queste ore anche dal presidente francese, Emmanuel Macron:"Tutti noi abbiamo qualcosa di Johnny. Di lui non dimenticheremo né il nome, né la faccia, né la voce, né soprattutto le interpretazioni che, con quel lirismo secco e sensibile, appartengono oggi in pieno alla storia della canzone francese. Ha fatto entrare parte dell'America nel nostro Pantheon nazionale."

Commozione anche nel tweet di Céline Dion:"È stato una vera icona, mancherà a tutti ma non sarà mai dimenticato."