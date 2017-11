Addio a John Hillerman, star di Magnum P.I. e L'ultimo spettacolo

Il New York Times ha dato l'annuncio della scomparsa dell'attore, famoso per i suoi molteplici ruoli al cinema e in tv, dov'era noto per il personaggio del factotum J.Q. Higgins III nella serie cult degli anni '80al fianco di. Hillerman si era ritirato diciassette anni fa dal mondo della recitazione.

Per il ruolo di Higgins in Magnum P.I., John Hillerman vinse un Emmy Award e un Golden Globe come miglior attore non protagonista. Particolarmente apprezzabile la sua performance caratterizzata da un forte accento inglese nonostante Hillerman fosse texano, di Denison, cittadina nella quale tornò una volta ritiratosi.

John Hillerman fu particolarmente attivo anche nel mondo del cinema, dove recitò in ruoli minori in pellicole di grande livello, spesso dirette da Peter Bogdanovich, come L'ultimo spettacolo, Ma papà ti manda sola? e Paper Moon - Luna di carta. Recitò inoltre in Lo straniero senza nome di Clint Eastwood, Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks e Chinatown di Roman Polanski.

In tv ottenne anche il ruolo da coprotagonista nella serie tv Ellery Queen.