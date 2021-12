Addio a Jean-Marc Vallée, regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies

Come riportato da Deadline, è morto improvvisamente all'età di 58 anni Jean-Marc Vallée, regista canadese celebre per aver diretto Dallas Buyers Club, che fu nominato ai Premi Oscar riuscendo a vincere tre statuette tra le quali quelle per gli attori Matthew McConaughey e Jared Leto. Vallée diresse anche la serie di successo Big Little Lies.

Al momento attuale non sono ancora state rese note le cause della morte del regista. Il decesso è avvenuto nel suo cottage nella periferia Quebec City. Jean-Marc Vallée si era fatto notare grazie alla commedia queer C.R.A.Z.Y., coming of age ambientata proprio in Canada, terra dalla quale proveniva, per poi esordire con la sua prima pellicola americana (in co-produzione con il Regno Unito) The Young Victoria con Emily Blunt protagonista. Il successo mondiale arriverà però nel 2013 con Dallas Buyers Club, film che verrà candidato a sei Premi Oscar riuscendo a vincerne 3 (attore protagonista, attore non protagonista e trucco). Per questo film Vallée ottiene la sua unica candidatura agli Oscar per il miglior montaggio.

L'anno successivo esce Wild, dove incontra Reese Witherspoon con la quale instaura una duratura collaborazione artistica che poi porterà alla realizzazione della serie Big Little Lies, grande successo su HBO. Wild ottiene altre due candidature agli Oscar. Nel 2015 dirige il suo ultimo lungometraggio, Demolition, con Jake Gyllenhaal, che però non ottiene il successo sperato.

Passato a tempo pieno sul piccolo schermo, nel 2018 dirige gli otto episodi della miniserie Sharp Objects con Amy Adams protagonista e tratto dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn, autrice di Gone Girl. Il regista lascia due figli, Alex e Émile.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey e la recensione di Big Little Liars, nel cui cast ci sono anche Nicole Kidman e Laura Dern. La miniserie fu premiata con l'Emmy per la miglior miniserie nel 2017.