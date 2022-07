Addio a James Caan: la star de 'Il Padrino' aveva 82 anni

James Caan, star di "Brian's Song" e candidato all'Oscar per il suo ruolo ne "Il Padrino", è morto all'età di 82 anni. La star è morta Las Vegas lo scorso mercoledì notte. Aveva 82 anni. La sua famiglia ha confermato la notizia sulla sua pagina Twitter.

L'attore statunitense è maggiormente conosciuto per l'interpretazione di Santino "Sonny" Corleone, rabbioso e violento primogenito di Don Vito Corleone, nel film Il padrino (1972) diretto da Francis Ford Coppola, per la quale ricevette anche una candidatura al premio Oscar per il miglior attore non protagonista.

"È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio", si legge nel tweet. "La famiglia apprezza lo sfogo di amore e le più sentite condoglianze e chiede di continuare a rispettare la loro privacy in questo momento difficile".

"Jimmy è stato uno dei più grandi", ha detto oggi il suo rappresentante Matt DelPaino. “Non solo era uno dei migliori attori che la nostra azienda abbia mai visto, era divertente, leale, premuroso e amato. Il nostro rapporto è sempre stato d'amicizia prima degli affari. Mi mancherà moltissimo e sono orgoglioso di aver lavorato con lui in tutti questi anni. I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutta la sua famiglia in questo momento difficile”.

Se vi ricordate, qualche tempo fa James Cann aveva raccontato della sua scena tagliata da Francis Ford Coppola.

Quella di Caan è un'altra grande perdita per il mondo del cinema, dopo la recente scomparsa di Joe Turkel di The Shining.