Addio a Jacques Perrin, leggenda del cinema francese

Jacques Perrin, importante esponente del cinema francese, si è spento oggi a Parigi all'età di 80.

A dare la notizia sono stati i familiari con una dichiarazione rilasciata al France Presse. "La famiglia vi informa con grandissima tristezza della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 Aprile a Parigi. Si è spento in pace all'età di 80 anni" c'è scritto nella dichiarazione del figlio, Mathieu Simonet.

L'attore, nato nel '41, ha girato oltre 70 film in tutta la sua carriera. Tantissime le interpretazioni in prodotti italiani, come Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, che ha ottenuto l'Oscar come miglior film straniero nel 1990. Perrin ha anche vestito i panni di Lorenzo Fainardi in Ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, dove ha recitato al fianco di Claudia Cardinale. Nel nostro Paese l'attore ha raccolto anche i frutti del suo lavoro. Nel 1966 ha infatti ottenuto due premi come miglior attore al Festival di Venezia per i film Un uomo a metà e La busca.

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Les Demoiselles de Rochefort di Jacques Demy, girato nel 1967. L'attore è stato anche regista. Ha infatti girato La vita negli Oceani, documentario naturalistico del 2009 per la Disney.

Con Perrin va via un pezzo del grande cinema francese.