Addio a Honor Blackman, fu la Bond-girl in Goldfinger

Honor Blackman, attrice nota soprattutto per il ruolo della Bond-girl Pussy Galore in Goldfinger, è morta all'età di 94 anni nella sua residenza nel Sussex, in Inghilterra. Lo ha annunciato la sua famiglia e la notizia è stata diffusa nel Regno Unito dal Guardian.

"È con profonda tristezza che annunciamo la morte di Honor Blackman" recita il comunicato della famiglia. "È deceduta in pace per cause naturali nella sua casa di Lewes, Sussex, circondata dai suoi cari. Era molto amata dai figli Barnaby e Lottie, e dai nipoti Daisy, Oscar, Olive e Toby, che ne sentiranno la mancanza."

Non si tratta quindi di Coronavirus, come nel caso di Jay Benedict, scomparso all'età di 69 anni.

Honor Blackman era divenuta famosa interpretando personaggio di Cathy Gale in The Avengers (1962), serie tv britannica nota in Italia come Agente Speciale. Ma è con Goldfinger che l'attrice è diventata una star di portata internazionale. La sua Pussy Galore, per interpretare la quale l'attrice ha sfruttato anche le abilità nel judo imparate sul set di Agente Speciale, è diventata uno dei personaggi femminili più iconici nell'intero franchise di James Bond, giunto al 25° capitolo con l'imminente No Time to Die, la cui uscita è stata rinviata a causa dell'epidemia del COVID-19.

In un celebre scambio di battute, l'agente 007 (interpretato da Sean Connery) si risveglia dopo essere stato sedato e ritrovandosi davanti la donna, la chiede: "Chi sei?"

"Il mio nome è Pussy Galore" risponde lei. "Dev'essere un sogno" conclude Bond. La celebre scena è stata fatta oggetto di parodia da Mike Meyers e Fabiana Udenio in Austin Powers nel 1997.